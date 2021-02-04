Прокуратура проверяет информацию об избиении ребенка в детском саду в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проверяет информацию об избиении ребенка в частном детском саду. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ходе мониторинга СМИ прокуратура обнаружила публикацию о том, что 28 января ребенок получил телесные повреждения в детсаду на улице Гвардейская. По утверждениям СМИ, применялись жестокие методы воспитания. "В ходе проверки, проведение которой поручено Кунцевской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.