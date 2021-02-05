В Шотландии неизвестный ранил медсестру холодным оружием

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Шотландская полиция в четверг вечером сообщила о "серьезном инциденте", произошедшем в больнице Кроссхаус города Килмарнок близ Глазго. По данным газеты Daily Record, речь идет о нападении на медсестру с применением холодного оружия.

В свою очередь, местная полиция сообщает о "трех потенциально связанных друг с другом инцидентах в районе Килмарнока". "Первый произошел в 19:45 (22:45 мск) снаружи больницы Кроссхаус, второй - спустя примерно 20 минут на Портленд-стрит [в центральной части города], третий - серьезное ДТП на [магистрали] A76 около 20:30 (23:30 мск)", - поясняется в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

В больнице отметили, что правоохранителями блокированы все входы и выходы, медицинское учреждение временно не принимает пациентов. Машины скорой помощи перенаправляют в Университетскую больницу города Эр, расположенного в 30 км от Килмарнока. На месте происшествия находится больше 10 машин полиции.

О подробностях второго и третьего происшествия пока не сообщается.