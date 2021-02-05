{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жители трех сел на Курилах ощутили землетрясение в Тихом океане

Магнитуда составляла 4,9

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Жители трех сел на двух островах южной группы Курильской гряды (Сахалинская область) в пятницу утром ощутили землетрясение силой до двух баллов. Люди на верхних этажах зданий почувствовали легкие колебания, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составляла 4,9. Очаг залегал на глубине 83 км.

"Землетрясение ощутили жители сел Буревестник [на Итурупе], Крабозаводское и Малокурильское [на Шикотане]. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до двух баллов", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС уточнили, что проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка на контроле.

Теги
РоссияСахалинская область
Sky: ЧП в шотландской больнице и связанные с ним события не рассматриваются как теракт
Состояние пострадавшей не уточняется
Читать полностью