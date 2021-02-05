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Транспортная прокуратура Камчатки выясняет обстоятельства затопления плавучего дока

В результате инцидента никто не пострадал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура Камчатки проверяет инцидент с затоплением плавучего дока "ПД-34", принадлежащего АО "Судоремсервис". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

В пятницу в Камчатскую транспортную прокуратуру из морского спасательного подцентра Петропавловск-Камчатский в 14:00 по камчатскому времени (05:00 мск) поступила информация, что у плавдока "ПД-34" появился крен на левый борт, и он начал тонуть. Силами работников судоремонтного предприятия, находящийся внутри плавдока рыболовный сейнер был выведен из дока, а сам плавдок "ПД-34" затонул и опустился на дно.

"Пострадавших в результате инцидента нет, разлива нефтепродуктов нет. Камчатской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки по факту затопления стоечного судна, выясняются причины произошедшего", - говорится в сообщении.

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