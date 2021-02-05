В Перми на предприятии произошла разгерметизация емкости с хлором

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Разгерметизация емкости с химическим веществом произошла на одном из предприятий в Перми, эвакуированы более 50 сотрудников, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

"Поступило сообщение о разгерметизации емкости с химическим веществом на открытой территории на одном из предприятий Кировского района города Пермь. Работники предприятия эвакуированы в количестве 53 человек. Погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью населению города и работникам предприятия отсутствует", - говорится в сообщении. В управлении отметили, что речь идет о емкости с хлором.

По данным министерства территориальной безопасности региона, эвакуированы также рабочие соседнего предприятия. На каком предприятии произошла разгерметизация, не уточняется, в министерстве отмечают, что оно находится в Кировском районе Перми.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС, оперативные службы города, несколько бригад скорой медицинской помощи. Проведена осадка вещества.

По информации СМИ, речь идет о предприятии "Промхимпермь" на улице Воронежской.