Полиция возбудила дело после кражи 50 тыс. рублей с банковской карты актрисы Железняк

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о краже по факту хищения денег с банковской карты актрисы театра "Ленком" Олеси Железняк. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о проверке после заявления актрисы о краже у нее 50 тыс. рублей. Она сообщила, что утром 2 февраля неизвестный неустановленным способом списал эту сумму с ее банковской карты, отметив, что личные данные никому не предоставляла.

Олеся Железняк - российская актриса театра и кино, телеведущая, певица.