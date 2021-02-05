Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Тулой

ТУЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар в квартире в трехэтажном доме произошел ночью 5 февраля в городе Новомосковске Тульской области. В результате три человека погибли, один пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Погибли три человека, один человек пострадал. С применением спасательных устройств спасено четыре человека. Причина возгорания еще не установлена", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Кукунина поступила около 01:25 мск 5 февраля, открытое горение ликвидировано в 01:42. В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры, добавили в пресс-службе.