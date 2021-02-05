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Дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе

Суд на два месяца продлил домашний арест полицейским из Уфы по делу об изнасиловании

Следующее заседание по уголовному делу пройдет 18 февраля

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Домашний арест продлен на два месяца трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы в Уфе. Судебное заседание по делу отложили из-за болезни одного из подсудимых, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Башкирии в пятницу.

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"Верховный суд Республики Башкортостан на два месяца продлил обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание по уголовному делу отложено на 18 февраля из-за болезни Павла Яромчука", - сообщили в пресс-службе.

Предыдущее судебное заседание, назначенное на 3 февраля, отложили по этой же причине. Первое судебное заседание по делу после отмены приговора состоялось 29 января, идут прения сторон.

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РоссияБашкортостанДело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе
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