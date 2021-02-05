Суд на два месяца продлил домашний арест полицейским из Уфы по делу об изнасиловании

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Домашний арест продлен на два месяца трем бывшим полицейским, обвиняемым в изнасиловании дознавательницы в Уфе. Судебное заседание по делу отложили из-за болезни одного из подсудимых, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Башкирии в пятницу.

"Верховный суд Республики Башкортостан на два месяца продлил обвиняемым меру пресечения в виде домашнего ареста. Судебное заседание по уголовному делу отложено на 18 февраля из-за болезни Павла Яромчука", - сообщили в пресс-службе.

Предыдущее судебное заседание, назначенное на 3 февраля, отложили по этой же причине. Первое судебное заседание по делу после отмены приговора состоялось 29 января, идут прения сторон.