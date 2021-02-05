Прокуратура начала проверку после того, как ребенок получил ожог глаза в театре в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как ребенок во время театрального представления получил ожог глаза из-за лазерной указки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с получением 13-летним мальчиком повреждения глаза после посещения одного из столичных театров", - отметили в пресс-службе. В ходе проверки, проведение которой поручено Пресненской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц подрядной организации, которая на основании договора осуществляла контроль за порядком в зрительном зале. Также прокуратура оценит безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья посетителей.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы, мальчик посещал театр на Тверском бульваре, где во время спектакля неизвестная женщина светила в него лазером. Ребенка доставили в больницу с диагнозом "лучевой ожог глаз". По данным источника, инцидент произошел в театре им. А. С. Пушкина в конце января. 4 февраля мать мальчика обратилась с заявлением в полицию.