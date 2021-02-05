Приговор экс-главе Марий Эл Маркелову вынесут 15 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Приговор бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову будет вынесен 15 февраля. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что оглашение приговора назначено на 8 февраля.

"Приговор экс-главе Республики Марий Эл будет провозглашен 15 февраля 2021 года в 10:00 в Нижегородском районном суде", - отметили в пресс-службе.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Ему также вменяется в вину незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Гособвинение просило суд приговорить Маркелова к 17 годам колонии строгого режима.

Фигурантами дела также являются экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева и гендиректор марийской телекомпании "Регион 12" Наталья Кожанова. Прокурор запросил для них 10 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно.