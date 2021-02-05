Прокуратура добивается возбуждения дела об истязании ребенка в детском саду в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура требует возбудить уголовное дело об истязании пятилетнего мальчика в частном детском саду на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Материалы прокурорской проверки Кунцевской межрайонной прокуратурой направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") и ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - отметили в прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки из медицинского учреждения были получены сведения о наличии у ребенка телесных повреждений. Также установлены факты жестокого обращения и применения недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам детского сада.

Основанием для прокурорской проверки стала публикация СМИ о получении 5-летним мальчиком телесных повреждений в частном детском саду на Гвардейской улице.