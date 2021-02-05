В Крыму возбудили дело после драки возле поликлиники с участием чиновника

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после конфликта из-за очереди в поликлинике Феодосии по факту причинения вреда здоровью средней тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

"Отдел дознания ОМВД России по городу Феодосии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "квалификация может быть изменена, поскольку нет окончательного заключения судебно-медицинской экспертизы".

В пресс-службе администрации Феодосии ТАСС уточнили, что предполагаемый участник конфликта работает специалистом администрации. "Сейчас ведутся следственные мероприятия отделом МВД. По результатам расследования нами как работодателем будут приняты решения соответствующие. На данный момент ведется работа среди сотрудников по недопущению в дальнейшем подобных инцидентов", - сказал собеседник агентства.

2 февраля в пресс-службе сообщали ТАСС, что проводят проверку после инцидента, произошедшего на улице около поликлиники Феодосии. Оба участника конфликта отказались от госпитализации. Проверялись также сообщения о возможном применении травматического оружия.