Сотрудника Aviasales арестовали на 13 суток за участие в незаконной акции в Москве

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы назначил 13 суток административного ареста сотруднику компании Aviasales Роману Бордунову за участие в несогласованной акции 31 января.

"Бабушкинский районный суд признал Бордунова виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). Ему назначено 13 суток административного ареста", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Бордунов был задержан на незаконной акции в Москве 31 января. По данным московской полиции, в несогласованной акции 31 января участвовали около 2 тыс. человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.