Бывший министр природных ресурсов Дагестана стал фигурантом дела о халатности

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Дело о халатности при организации вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) возбуждено против бывшего министра природных ресурсов Дагестана Набиюлу Карачаева. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из прокуратуры республики, в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Набиюлы Карачаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Из-за бездействия Карачаева в течение длительного времени отходы размещались на неприспособленной для этого территории, что повлекло оказание услуг по вывозу ТКО, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей и населения в целом, и существенное нарушение прав и законных интересов жителей Махачкалы и Каспийска", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2018 года Минприроды Дагестана заключило с управляющей компанией "Лидер" два соглашения о работе в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этими соглашениями было предусмотрено, что каждый год компания должна предоставлять банковскую гарантию в качестве обеспечения гарантии выполнения своих обязательств.

"С января по сентябрь 2020 года у компании такие банковские гарантии отсутствовали. Кроме этого, в период с января по декабрь 2020 года руководство управляющей компании организовало незаконную транспортировку и последующее захоронение твердых коммунальных отходов, собранных с обслуживаемых территорий на земельном участке, не предназначенном и не обустроенном для этих целей, похитив при этом более 235 млн рублей", - сообщил представитель следствия.

По его словам, несмотря на наличие у Минприроды оснований для расторжения соглашений с компанией, своевременные процедуры по прекращению ее незаконной деятельности министерством приняты не были.

Регоператор УК "Лидер", который занимался уборкой мусора в Махачкале и Каспийске, прекратил работу еще 11 января. Пока местные власти определяются с новым регоператором, жители городов и сотрудники мэрии стараются своими силами избавиться от мусора, который образовался на контейнерных площадках. Бывший генеральный директор УК "Лидер" Дмитрий Зуев и исполняющий обязанности генерального директора компании Мурад Гаджимагомедов ранее были задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.