Суд оставил под арестом подозреваемого в даче взятки депутата Госсобрания Мордовии

ТАСС, 5 февраля. Верховный суд Республики Мордовия оставил без изменения решение Ленинского районного суда Саранска об аресте депутата Госсобрания республики Вячеслава Брыкова, подозреваемого в даче взятки в размере 7 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте Верховного суда.

"Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу депутата Государственного собрания Республики Мордовия оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Саранска 21 января арестовал Брыкова до 17 марта. По версии следствия, Брыков 30 декабря 2015 года, занимая должность председателя совета директоров ПАО КБ "МПСБ", будучи в сговоре с акционером ПАО КБ "МПСБ", бывшим проректором МГУ им. М. В. Ломоносова Алексеем Гришиным, передал управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Александру Тренькину взятку в сумме более 7 млн рублей за отзыв предписания и отказ от привлечения к банковским ограничениям.