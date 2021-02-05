Жителя Коми приговорили к восьми годам строгого режима за убийство мирового судьи

СЫКТЫВКАР, 5 февраля. /ТАСС/. В республике Коми суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве мирового судьи. Обвиняемого в преступлении местного жителя признали виновным и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 34-летнему жителю Усть-Вымского района. Он признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как установило следствие и суд, в ноябре 2019 года в квартире в городе Микунь осужденный во время ссоры ударил по лицу и руке 40-летнего знакомого, который состоял в должности мирового судьи. Затем преступник сдавил его шею, а после выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. От полученного огнестрельного ранения потерпевший умер на месте.

В ходе расследования обвиняемый утверждал, что убил друга по неосторожности в момент подготовки оружия к совместной охоте, когда убирал ружье в чехол и не убедился, что оно разряжено. Версию обвиняемого опровергли проведенными по делу экспертизами. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему незадолго до смерти травмировали шею. Также у погибшего обнаружили телесные повреждения в области лица, а у осужденного - характерные повреждения пальца.

В пользу потерпевшей стороны взыскали компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.