Экс-проректора вуза в Севастополе обвинили в вымогательстве и получении взятки

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший проректор Севастопольского государственного университета обвиняется в получении взятки, которую, по версии следствия, вымогал у руководителя компании, получившей подряд на строительство учебно-лабораторного корпуса и реконструкцию университетской библиотеки. Дело готовят к передаче в суд, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего проректора. <…> Установлено, что летом 2019 года между Министерством образования и науки России в лице университета и фирмой были заключены контракты на строительство первой и второй очередей учебно-лабораторного корпуса и реконструкции библиотеки СевГУ. После этого действующий на тот момент проректор неоднократно выдвигал как лично, так и через посредников генеральному директору фирмы-застройщика требования о необходимости передать ему взятку", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый требовал 5% от перечисленного подрядчику аванса, что составляло свыше 6,4 млн рублей.

"В декабре 2019 года проректор получил через посредника от предпринимателя взятку в размере 3,1 млн рублей. А в марте 2020 года при получении еще 2,4 млн рублей высокопоставленный сотрудник СевГу был задержан оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - поясняется в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере", предполагает до 15 лет лишения свободы - прим. ТАСС) к настоящему времени завершено. "Уголовное дело направлено прокурору с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд. Уголовные дела в отношении посредников в настоящее время расследуются", - добавили в ведомстве.