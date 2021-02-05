В США неизвестный ранил трех полицейских и забаррикадировался в доме

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки с неизвестным в городе Хай Поинт (штат Северная Каролина). Как сообщил в пятницу телеканал ABC, стрелок забаррикадировался в доме.

По сведениям телеканала, перестрелка произошла в ночь с четверга на пятницу, когда правоохранители патрулировали улицы и услышали звуки выстрелов. В результате происшествия два полицейских получили легкие ранения, еще одному предстоит операция.

По информации полиции, стрелок находится в доме один, с ним ведутся переговоры, информации о его личности пока не приводится.