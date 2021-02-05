Чиновница администрации Элисты обвиняется в злоупотреблении полномочиями на 10 млн рублей

ЭЛИСТА, 5 февраля. /ТАСС/. Советник по строительству и городскому хозяйству администрации Элисты обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшими причинение материального ущерба мэрии города на сумму свыше 10 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики Калмыкия.

"Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении советника по строительству и городскому хозяйству администрации города Элисты. Она обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также организаций, и охраняемых законом интересов общества и государства"). Администрации Элисты причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина, являясь в 2017 году начальником управления городского хозяйства и административно-технического контроля мэрии Элисты, совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого рассматривается Элистинским городским судом, исключила часть необходимых видов работ по ремонту автодороги и необоснованно включила в муниципальный контракт и локальную смету проектно-сметной документации работы, предусматривающие перевозку грузов самосвалами по заведомо завышенной их стоимости.

Обвиняемая также незаконно подписала не соответствующие действительности официальные документы о якобы выполненных работах. Это повлекло причинение материального ущерба администрации Элисты на общую сумму свыше 10 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Чиновница в июле 2020 года уже была осуждена судом за совершение аналогичного преступления.