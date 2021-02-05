Двое саратовских полицейских получили пять лет колонии за применение насилия

ТАСС, 5 февраля. Двое полицейских из города Балаково Саратовской области приговорены к пяти годам колонии общего режима за применение насилия к трем местным жителям с целью получения показаний. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Балаково доказательства признаны судом достаточными для признания двух сотрудников полиции виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения"). Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года, с лишением специального звания", - отмечается в сообщении.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 100 000 рублей. Подсудимые свою вину не признали.

Следствием и судом установлено, что двое оперативных сотрудников искали без вести пропавшего мужчину. Они вызвали в полицию 14 сентября 2019 года троих местных жителей, которые видели разыскиваемого одними из последних. Среди них была 18-летняя девушка, а также мужчины 19 и 24 лет. Местные жители сообщили, что не знают обстоятельств исчезновения своего знакомого. Сотрудники не поверили им и применили в отношении свидетелей физическое насилие, а также угрожали его продолжить, если те не дадут показания.

В результате один из мужчин оговорил себя и согласился указать место, где якобы спрятано тело погибшего. На месте он сообщил присутствующим, что дал показания под давлением. Полицейские отпустили всех троих, после чего пострадавшие обратились в следственный отдел по городу Балаково.

Тело пропавшего мужчины в начале октября 2019 года было обнаружено. Установлено, что его смерть не носила криминальный характер.