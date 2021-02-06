Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Кандалакше

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме в городе Кандалакша Мурманской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1970 года рождения в результате пожара в жилом доме номер 11 по улице Спекова в Кандалакше", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на теле погибшего установлены термические ожоги. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Пожар в двухэтажном деревянном жилом доме в Кандалакше на улице Спекова произошел утром 6 февраля. Горели два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда. Из огня были спасены два человека, еще 15 эвакуированы.

По предварительным данным следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с непотушенной сигаретой. По плану доследственной проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Сейчас возгорание ликвидировано, продолжается проливка и разбор сгоревших конструкций.