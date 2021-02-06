Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Нальчике

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Подросток и пожилая женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Нальчике, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

"В 03:57 мск 6 февраля поступило сообщение о том, что в городе Нальчике по улице Ингушской произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном жилом доме <...> Огнем была охвачена квартира на четвертом этаже. В результате пожара погибли женщина 1939 г. р. и мальчик 2009 г. р.", - говорится в сообщении.

Пожарные полностью ликвидировали огонь в 04:35 мск, площадь пожара составила 30 кв. м.

Из дома были эвакуированы 40 человек. Пожар тушили 23 сотрудника МЧС с привлечением пяти единиц техники, уточнили в ведомстве.

В следственном управлении СК по региону журналистам сообщили, что, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности проводки: в прихожей квартиры загорелся холодильник.

"Находившиеся в спальной комнате пожилая женщина 1939 года рождения и ее внук 2009 года рождения задохнулись продуктами горения. Также в квартире находились внучка женщины 2004 года рождения и ее подруга 2005 года рождения которые были эвакуированы из квартиры сотрудниками МЧС", - добавили в СУ СК. По факту гибели пожилой женщины и ее внука проводится доследственная проверка.