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Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Тюменской области

Среди пострадавших - два медика и водитель скорой
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

ТАСС, 6 февраля. ДТП с участием машины скорой медицинской помощи произошло в Тюменской области. Пострадали четыре человека, сообщили в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"6 февраля бригада скорой медицинской помощи ехала на срочный вызов к пациенту, находящемуся без сознания, и по пути попала в ДТП <...> После осмотра и оказания помощи троих пациентов - два медика и водитель скорой - доставили в ОКБ № 2 <...> Еще один пострадавший - водитель легкового автомобиля - после осмотра медиком скорой отказался от эвакуации в приемное отделение стационара. Срочный вызов к пациенту без сознания оперативно передали ближайшей к нему бригаде", - говорится в сообщении.

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