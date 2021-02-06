Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Тюменской области

ТАСС, 6 февраля. ДТП с участием машины скорой медицинской помощи произошло в Тюменской области. Пострадали четыре человека, сообщили в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"6 февраля бригада скорой медицинской помощи ехала на срочный вызов к пациенту, находящемуся без сознания, и по пути попала в ДТП <...> После осмотра и оказания помощи троих пациентов - два медика и водитель скорой - доставили в ОКБ № 2 <...> Еще один пострадавший - водитель легкового автомобиля - после осмотра медиком скорой отказался от эвакуации в приемное отделение стационара. Срочный вызов к пациенту без сознания оперативно передали ближайшей к нему бригаде", - говорится в сообщении.