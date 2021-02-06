{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве полиция задержала мужчину, избившего школьника

Подростка доставили в больницу с переломами, ушибами и гематомами

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой в центре Москвы, подросток после происшествия был госпитализирован. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило заявление от отца несовершеннолетнего, который сообщил, что его сын избит неизвестным. Полицейские установили, что в Театральном проезде в районе дома 3, строение 2, мужчина избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой - школьницей. Подросток с переломами, ушибами и гематомами был госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. В данный момент личность подозреваемого установлена, он задержан", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Теги
Россия
Два человека погибли в результате пожара в квартире в Зеленограде
Площадь возгорания составила 4 кв. м
Читать полностью