В Москве полиция задержала мужчину, избившего школьника

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой в центре Москвы, подросток после происшествия был госпитализирован. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило заявление от отца несовершеннолетнего, который сообщил, что его сын избит неизвестным. Полицейские установили, что в Театральном проезде в районе дома 3, строение 2, мужчина избил ученика 11-го класса во время прогулки со знакомой - школьницей. Подросток с переломами, ушибами и гематомами был госпитализирован в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. В данный момент личность подозреваемого установлена, он задержан", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.