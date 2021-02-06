В Ингушетии возбудили уголовное дело после отравления семерых детей угарным газом

НАЗРАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления в Назрани семи детей угарным газом. Об этом сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК РФ по Республике Ингушетия.

"Следователем следственного отдела по городу Назрань следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 4 февраля в ГБУЗ "Детская республиканская клиническая больница" доставлены семеро детей в возрасте от одного года до восьми лет, проживающих в многоквартирном доме в Назрани, с признаками отравления угарным газом.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц и причин, способствовавших его совершению", - говорится в пресс-релизе.

Ранее прокуратура республики сообщала, что помимо семерых детей, пострадали также двое взрослых.