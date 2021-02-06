Взрыв произошел в жилом здании в центре Бордо

Как сообщила пожарная служба города, не менее трех человек пострадали в результате взрыва, два человека считаются пропавшими без вести.

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в субботу в жилом здании в центральной части города Бордо на юго-западе Франции. Об этом сообщил телеканал BFM .

По данным BFM, инцидент произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. От взрывной волны разбились стекла в ближайших магазинах.

По данным газеты Sud Ouest, взрыв привел к разрушению жилого здания. Издание сообщило, что прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательной службы оказали помощь пяти жителям. В настоящее время существует опасность обрушения еще нескольких зданий. В развалинах разрушенного дома спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно оказавшихся под обломками.

Как сообщает газета, взрыв произошел в частном гараже, расположенном рядом с жилым зданием. Наиболее вероятно, что причиной трагедии стал взрыв бытового газа, отмечает издание.