В Оренбургской области произошел разлив нефтепродуктов из-за аварии с большегрузами

ТАСС, 6 февраля. Два большегруза, перевозившие углеводородное сырье, съехали с дороги в Оренбургской области, на месте аварии идет сбор разлившихся нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Съезд двух большегрузных транспортных средств, перевозящих углеводородное сырье, произошел вблизи села Алексеевка Ташлинского района. Оперативно на место ЧП прибыли специалисты служб, ответственных за ликвидацию последствий случившегося. На месте аварии уже идет сбор разлившихся нефтепродуктов", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что на месте аварии находятся сотрудники спецлаборатории ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области". Они проводят отборы проб компонентов окружающей среды для их дальнейшего исследования и оценки ущерба окружающей среде.

"Известно, что собственниками транспортных средств являются ООО "М. Логистик" и ООО "Импориа Транссервис". Данные компании будут обязаны возместить нанесенный ущерб окружающей среде, а также провести работы по ликвидации последствия ЧП", - отмечается в сообщении.