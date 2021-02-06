Число обратившихся с признаками отравления к медикам в Дагестане выросло до 64

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Число пациентов, обратившихся с признаками отравления к врачам в Хунзахском районе Дагестана выросло до 64, большинство из них - дети, говорится в сообщении Минздрава региона в Instagram.

"Число пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе увеличилось до 64 человек, подавляющее большинство - это дети школьного возраста из села Арани. Основные симптомы: диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 детей обратились к врачам с признаками отравления.

Минздрав региона также сообщил, что Роспотребнадзор нашел возбудитель дизентерии в воде.

"Роспотребнадзором Республики Дагестан установлен водный путь передачи инфекции, возбудителем которой являются шигеллы дизентерии", - говорится в сообщении. В районе работают командированные Минздравом республики инфекционисты и эпидемиологи республики.

"Согласно постановлению Роспотребнадзора, в связи с инцидентом начаты фагирование и вакцинация от гепатита А. Республиканским центром инфекционных болезней в район поставлено 400 доз интести-бактериофага. На данный момент 145 человек из группы риска (контактный контингент) прошли фагирование как специфический и безопасный метод профилактики развития заболевания. Фагирование в очаге продолжается", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, специалисты проводят дезинфекцию в местах выявления лиц с симптомами кишечной инфекции и вакцинацию детей от гепатита А.

В новость внесены изменения (16:17 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.