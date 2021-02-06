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В Тульской области девочка погибла под колесами машины, скатившись на тюбинге на дорогу

Инцидент произошел в деревне Крекшино Плавского района, в связи с ним проводится доследственная проверка

ТАСС, 6 февраля. Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с гибелью 11-летней девочки, которая при катании на тюбинге в необорудованном месте выехала на проезжую часть, где ее сбил автомобиль. Об этом в субботу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Тульской области.

"6 февраля 2021 года в деревне Крекшино Плавского района Тульской области 11-летняя девочка при катании в необорудованном месте на тюбинге выехала на проезжую часть и погибла в результате столкновения с автомобилем. По данному факту следственными органами организовано проведение процессуальной проверки", - говорится в сообщении.

Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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