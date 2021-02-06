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Пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Океания" в Москве из-за дыма от машины на парковке

На время проверки торгового центра людей из него эвакуировали

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Океания" на западе Москвы из-за дыма, образовавшегося под колесами машины при пробуксовке на парковке. Людей эвакуировали, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В торговом центре "Океания" на Кутузовском проспекте, 57, на подземной парковке в следствие пробуксовки машины образовался дым под колесами, в результате сработала пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности людей из ТЦ на время проверки и установления причин срабатывания сигнализации эвакуировали. В данный момент торговый центр работает в штатном режиме.

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