Пожарная сигнализация сработала в ТЦ "Океания" в Москве из-за дыма от машины на парковке

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в торговом центре "Океания" на западе Москвы из-за дыма, образовавшегося под колесами машины при пробуксовке на парковке. Людей эвакуировали, сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

"В торговом центре "Океания" на Кутузовском проспекте, 57, на подземной парковке в следствие пробуксовки машины образовался дым под колесами, в результате сработала пожарная сигнализация", - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности людей из ТЦ на время проверки и установления причин срабатывания сигнализации эвакуировали. В данный момент торговый центр работает в штатном режиме.