Под завалами дома после взрыва в Бордо нашли погибшую женщину

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательной службы Бордо обнаружили тело женщины, погибшей в субботу при взрыве в жилом квартале города. Об этом сообщила префектура региона Новая Аквитания.

Взрыв произошел утром в субботу в помещении автомастерской. Взрывной волной этот двухэтажный дом был полностью разрушен. Частично разрушены и несколько соседних зданий, из которых срочно эвакуировали более десятка человек. Во всем квартале взрывной волной были выбиты стекла и витрины магазинов.

Мужчина 89 лет тяжело пострадал при взрыве. Он доставлен в больницу города, врачи считают, что его жизнь находится под угрозой. Погибшая - жена этого мужчины, ей было 88 лет. С помощью специально обученных собак спасатели достаточно быстро установили ее местонахождение среди развалин, однако для того, чтобы извлечь женщину из-под обломков здания, потребовалось несколько часов.

По основной версии пожарных, в автомастерской произошел взрыв газа. По факту взрыва начато расследование.