Ребенок утонул в бассейне в центре отдыха в Новосибирске

ТАСС, 6 февраля. Ребенок утонул в бассейне одного из центров отдыха Октябрьского района Новосибирска. Об этом сообщила журналистам в субботу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Предварительно установлено, что компания взрослых с детьми проводили время в одном из центров отдыха, расположенном в Октябрьском районе г. Новосибирска вечером 5 февраля. В какой-то момент ребенок погрузился в чашу бассейна и был обнаружен взрослыми без признаков жизни", - сказала Кулешова.

Ведомство начало проверку в связи с гибелью ребенка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрошены участники мероприятия, назначена судмедэкспертиза.