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На озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,5

Подземные толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу в 19:10 мск в акватории озера Байкал. В Иркутской области и Республике Бурятия ощущались толчки силой от 2 до 6 баллов, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. В 25 населенных пунктах республики и соседней Иркутской области ощущались толчки от 4 до 6 баллов. В Иркутске интенсивность толчков составила 3 балла. Информации о жертвах и разрушениях нет.

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РоссияИркутская областьБурятия
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