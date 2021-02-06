В результате пожара в Новой Москве госпитализировали 12 человек

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. В медучреждения столицы госпитализированы 12 пострадавших при пожаре в жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"В результате происшествия пострадали 15 человек, включая детей. Три человека погибли, из них двое детей. 12 человек в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в специализированные городские медицинские организации", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что несколько бригад скорой медицинской помощи и медицинские вертолеты центра экстренной медицинской помощи прибыли на место пожара в течение 5-8 минут.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что погибшие при пожаре дети находились дома одни. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пострадавшие получат помощь от городских властей.

Пожар произошел в субботу днем в доме 31 - горели квартира на втором этаже на площади 25 кв. м и балконы с 3-го по 9-й этажи. Пожар ликвидирован.