В штате Огайо экс-полицейский не признал вину в убийстве безоружного афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник полиции штата Огайо не признает вину в том, что он застрелил в городе Колумбус безоружного темнокожего гражданина. Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда в округе Франклин.

Экс-полицейский Адам Кой был задержан в среду. Его обвинили в нападении на афроамериканца Андре Мориса Хилла, его убийстве, а также неисполнении служебных обязанностей. Кой заявил, что не признает вину ни в одном из этих преступлений. Залог по делу Коя установлен в размере $3 млн. В случае освобождения ему будут запрещены контакты со свидетелями или полицейскими.

По данным властей, Кой в ночь на 22 декабря 2020 года прибыл к жилому дому по вызову. Звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Рядом с гаражом у одного из домов Кой увидел приближавшегося к нему Хилла. В левой руке афроамериканец держал сотовый телефон, а правая была вне поля зрения полицейского. Правоохранитель открыл огонь. Хилл от полученного ранения умер. Оружия при нем не было. Как выяснилось позже, афроамериканец был приглашен в дом, рядом с которым находился.

Инцидент частично запечатлен с помощью нагрудной камеры Коя. Запись звука он включил только после того, как выстрелил в Хилла. Полицейский в связи с произошедшим был сначала отстранен от службы, а позже уволен. Как заявил ранее адвокат Коя журналистам, его клиент посчитал, что Хилл вооружен.

В США в последние месяцы уделяют особое внимание вопросам, касающимся нарушений в работе правоохранительных органов, а также случаям проявления жестокости со стороны полицейских. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители использовали при его задержании 25 мая 2020 года удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявили обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.