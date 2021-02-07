Четыре человека госпитализировали после дезинфекции от АЧС свинокомплекса под Тамбовом

ТАСС, 7 февраля. Четыре человека госпитализировали с отравлением парами хлорсодержащей жидкости после дезинфекции площадки "Черкизово-Свиноводство" в Бондарском районе Тамбовской области, где ранее выявили очаг африканской сумы свиней (АЧС). Об этом сообщила ТАСС в воскресенье представитель пожарно-спасательного центра региона Анастасия Дубовицкая.

"Четверо рабочих, которые находились на карантине по АЧС в откормах, почувствовали себя плохо во время обработки помещений. Это одна женщина и трое мужчин. По предварительной информации, причиной отравления стала хлоросодержащая жидкость, пары которой могли проникнуть через вентиляцию, все они госпитализированы с признаками отравления", - сообщила Дубовицкая.

В Бондарском районе Тамбовской области у компании "Черкизово-Свиноводство" имеется откормочная площадка, где в середине января 2021 года был выявлен очаг АЧС, из-за чего было уничтожено поголовье, идет дезинфекция помещений и прилегающей территории. По данным пресс-службы администрации Тамбовской области, четверых пострадавших с территории компании забрали в Бондарскую центральную районную больницу, а затем - в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом "токсическое действие хлорсодержащих веществ" перевели в отделение реанимации Тамбовской областной больницы.

Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна, троих рабочих поместили в областную больницу, они находятся в стабильном состоянии, у четвертого состояние оценивается как более тяжелое. "Рассказовским межрайонным следственным отделом по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, на место выехали следователи", - сказала Кярсна.