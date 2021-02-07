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В Таганроге произошел провал коллектора

Движение по улице Доменская перекрыли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Провал канализационного коллектора произошел в Таганроге, перекрыто движение по улице Доменская, аварийные работы смогут завершить в течение месяца, говорится на сайте администрации города в воскресенье.

"Произошел провал на самотечном канализационном коллекторе Д=1200 мм на пересечении улиц Доменская и Советская. Автомобильное движение по улице Доменская от улицы Советская до переулка Большой Садовый перекрыто", - говорится в сообщении администрации города Таганрога.

Уточняется, что работы по устранению аварии начались, завершить их планируют в течение месяца.

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