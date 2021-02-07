Двое детей погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

ТАСС, 7 февраля. Два автомобиля столкнулись на трассе в Свердловской области, в результате аварии погибли двое детей, еще один человек госпитализирован, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"В Ивдельском районе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого погибли два ребенка. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 116-м км автодороги Ивдель - ХМАО", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны Ханты-Мансийска в направлении Ивделя, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос с выездом на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП восьмилетняя девочка, пассажир автомобиля Kia Rio, погибла на месте происшествия, а ее десятилетняя сестра умерла во время транспортировки в больницу. "Водитель, отец погибших, в тяжелом состоянии госпитализирован в ЦГБ г. Югорск. В автомобиле Land Cruiser никто не пострадал", - уточнили в ГИБДД.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа проводит процессуальные действия.