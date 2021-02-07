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СМИ: в Сомали убит один из руководителей агентства разведки и безопасности

Автомобиль, в котором находился Абдирашид Абди, подорвался на самодельной мине вблизи города Илдер. Также погибли 13 человек

ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /ТАСС/. Глава регионального управления Национального агентства разведки и безопасности Сомали Абдирашид Абди и 13 членов его охраны убиты в воскресенье в центральной части страны. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Автомобиль, в котором находился один из руководителей службы безопасности Сомали, подорвался на самодельной мине вблизи города Илдер. Никто пока не взял ответственность за это нападение.

Абдирашид Абди возглавлял управление разведки и безопасности города Дусамареб - административного центра штата Галмудуг.

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