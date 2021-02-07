Трое детей провалились под лед в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Трое детей вечером в воскресенье провалились под лед реки Тихая Сосна в Острогожском районе Воронежской области, двое смогли выбраться самостоятельно. Третьего мальчика ищут водолазы, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов.

"Сегодня вечером Острогожском районе на реке Тихая Сосна трое детей (в возрасте от девяти до 13 лет) гуляли по льду, в результате чего провалились под лед, двое детей самостоятельно смогли выбраться на берег, одного (мальчика девяти лет) унесло течением. Организованы поиски", - сообщил Хренов.

По его данным, на месте ЧП работают сотрудники районной пожарно-спасательной части, водолазы областной службы спасения, представители местной администрации.