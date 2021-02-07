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За подготовку покушения на президента Гаити арестовали 20 человек

По данным Agence France Presse, задержанные дают показания

ГАВАНА, 7 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гаити предотвратили покушение на президента республики Жовенеля Моиза и задержали 20 человек, причастных к его подготовке. Об этом в воскресенье сообщает Agence France Presse.

Отмечается, что в настоящий момент задержанные дают показания. "Я благодарю сотрудников, отвечающих за мою безопасность в президентском дворце. Эти люди мечтали совершить покушение на мою жизнь, но их план был сорван", - приводит агентство слова главы государства.

На протяжении нескольких месяцев в карибской стране проходят протестные акции с требованием отставки Моиза. В них также принимают участие представители радикальных группировок. В ходе столкновений с полицией на этой неделе погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
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