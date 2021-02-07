На западе Москвы произошел пожар в квартире в девятиэтажке

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома на Солнцевском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 15 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и соседней квартиры были спасены пятеро человек, они переданы медикам.

"К сожалению, в результате пожара один человек погиб. Принятыми мерами в 21:15 мск пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах добавил, что в результате пожара погибли два человека и еще один пострадал.

В новость внесены изменения (22:35 мск) - добавлена информация в последнем абзаце.