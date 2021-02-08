{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине двух рыбаков уносит на льдине в море

На их спасение отправились специалисты Сахалинского филиала ДВРПСО им. Полякова, а также ближайшего села Восточное и Макаровского городского округа

ТАСС, 8 февраля. Специалисты отправились на помощь двум рыбакам, которых уносит на льдине в море в Макаровском районе Сахалинской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Поступила информация, что в районе 187-го км автодороги Южно-Сахалинск - Оха, 5 км севернее села Заозерное Макаровского района, в результате отжимного ветра произошел отрыв льда, на котором находятся два рыбака-любителя и самостоятельно на берег выбраться не могут", - говорится в сообщении.

К спасению людей привлечены спасатели Сахалинского филиала ДВРПСО им. Полякова, а также ближайшего села Восточное и Макаровского городского округа.

Теги
РоссияСахалинская область
В школах Красноярска отменили занятия в первую смену из-за сообщений о минированиях
Учебные заведения проверяют полицейские
Читать полностью