В центре Екатеринбурга произошел пожар в 23-этажном здании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Электрощитки загорелись в 23-этажном административном здании в центре Екатеринбурга, проводится эвакуация, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сообщение поступило в 07:08 (05:08 мск). По предварительной информации, на площади 20 кв. м горят электрощитки с 1-го по 9-й этажи. Звеньями газодымозащитной службы проводится эвакуация людей и обследование помещений", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на месте работают 46 человек личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, пять звеньев газодымозащитной службы. В МЧС РФ уточнили, что горят 100 погонных метров кабелей, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. По их данным, в тушении задействовано 20 единиц техники.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что с места происшествия госпитализировали двух человек.

"Два человека госпитализированы в 40-ю больницу", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что пострадавшие, которых доставили в медучреждение, получили отравление продуктами горения. Всего из здания спасены 23 человека, шесть из них - с помощью масок дыхательных аппаратов.

В новость внесены изменения (07:56 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.