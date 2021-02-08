Шестилетний мальчик упал с третьего этажа больницы в Чите

ЧИТА, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи в Чите начали проверку в связи с падением шестилетнего мальчика из окна на третьем этаже краевой детской клинической больницы, сообщил в понедельник пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

"По предварительным данным, 7 февраля 2021 года около 15 часов (09:00 мск) шестилетний мальчик, находящийся на лечении в ГУЗ "Краевая детская клиническая больница", получил травмы при падении из окна хозяйственно-бытового помещения, расположенного на третьем этаже здания. В настоящий момент ребенок находится в реанимации", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения, чтобы оценить действия медицинского персонала и установить причину госпитализации ребенка без родителей.

Также свою проверку начала прокуратура Забайкалья, сообщила пресс-служба ведомства. "Представители надзорного ведомства детально изучат вопросы исполнения в учреждении здравоохранения законодательства о качестве и безопасности оказания медицинской помощи, а также профилактике детского травматизма", - уточнили в краевой прокуратуре.