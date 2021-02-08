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На Кубани мужчина обстрелял из травматического оружия два автобуса

В результате происшествия никто не пострадал

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Неизвестный обстрелял из травматического оружия два пассажирских автобуса в Ейске в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю в понедельник.

Как сообщили в полиции, один из автобусов ехал по поселку Широчанка, когда произошел хлопок и треснуло стекло. Также сообщается, что стекло было повреждено еще у одного автобуса. "Предварительно известно, что неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия", - говорится в сообщении главка МВД.

В ведомстве добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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