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Двое мужчин стали жертвами пожара в квартире в подмосковной Балашихе

По факту ЧП проводится доследственная проверка

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Двое мужчин погибли при пожаре в квартире в подмосковной Балашихе. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, основная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

"Около четырех часов утра в одной из квартир дома в Балашихе по улице Пионерской произошло возгорание. В ходе тушения и осмотра квартиры обнаружены обгоревшие тела двух мужчин, личности которых устанавливаются", - сообщила Врадий.

Из многоэтажного дома было эвакуировано 20 человек, пять из них дети. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

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