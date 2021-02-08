СК допрашивает сотрудников газовой службы и УК после отравления газом семьи в Подмосковье

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи допрашивают сотрудников газовой службы и управляющей компании по делу об отравлении газом семьи с двумя детьми в Щелкове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Допрашиваются сотрудники газовой службы и управляющей компании. Запрошена разрешительная и проектная документация по газификации квартиры", - сообщила Врадий. Из квартиры изъяты газовая колонка, вентиляционная труба, вентиляционная решетка и другие предметы. В ходе расследования установлено, что в квартире была проведена перепланировка. По данным специалиста, дымоход чист. По уголовному делу назначены три судебно-медицинские экспертизы, планируется назначение строительно-технической экспертизы.

Утром 7 февраля мужчина позвонил в скорую помощь, сообщив о плохом самочувствии и запахе газа в квартире в Щелкове. Прибывшие на место врачи обнаружили супругов и их 5-летнего сына без признаков жизни, а находившаяся в бессознательном состоянии 14-летняя дочь была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура также проводит проверку.