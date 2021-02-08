В Дагестане арестовали двух участников террористической ячейки

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Дербентский районный суд в Дагестане арестовал двух участников законспирированной террористической ячейки, их задержали 5 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Подозреваемые по ходатайству следствия арестованы на два месяца", - сообщил источник.

Ранее пресс-служба управления ФСБ по Дагестану сообщала о пресечении деятельности законспирированной террористической ячейки в составе двух человек. Злоумышленников задержали при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы. По данным пресс-службы, члены ячейки планировали совершить серию преступлений террористического характера, в том числе покушений на жизни сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.