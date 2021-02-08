Житель Калининграда похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль с помощью эвакуатора

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Житель Калининграда воспользовался услугами эвакуатора, чтобы похитить и сдать на металлолом чужой автомобиль. Похититель задержан, возбуждено уголовное дело о краже, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления МВД.

"По версии полицейских, 27-летний злоумышленник увез на эвакуаторе чужой Volkswagen. При этом он использовал документы на похожий автомобиль, чем смог обмануть водителя эвакуатора. Машину похититель сдал на металлолом, показав работникам те же самые документы. Оперативники уголовного розыска изъяли похищенное в уже распиленном состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, с причинением значительного ущерба").